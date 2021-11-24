İnsanları haksız çıkaracak

Yıllarca Tottenham, Arsenal formaları giyen İngiltere Milli Takımı'yla önemli başarılara imza atan Sol Campbell, dün beIN Sports'un konuğuydu. İngilizler'in efsane ismi, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türkiye çok tutkulu bir futbol ülkesi" diyen Campbell, "Mesut'un burada ne yaptığını takip etmeye çalışıyorum. Form tutması biraz zaman aldı. Çok iyi, yetenekli ve muhteşem bir oyuncu. Arsenal'de hak ettiği değeri görmedi, kulüpten dışlandı" dedi.



'HARİKA BİR OYUNCU'

Campbell, Mesut ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe'de kendisini göstermesi için şartlar oluştu. Harika oyuncu ve iyi bir mentalitesi var. Genç oyunculara da yardımcı olur. Wenger ile Mesut hakkında çok konuşmadık ama İngiltere'de yanlış anlaşıldı. İnanılmaz derecede yetenekli bir futbolcu. Sahadaki çalışkanlığı yanlış anlaşılmış olabilir. İngiltere'de insanlar sadece Mesut'un koşusuna takıldı ama Mesut her takımı çok iyi takım haline getirir. İnsanları haksız çıkarmaya devam edecektir."



Sol Campbell, Mesut Özil'in pazar gecesi Galatasaray'a attığı golle ilgili de şu yorumu yaptı: "Mesut Özil, karşı karşıya pozisyonda ya kaçırmaz ya da kaleciyi çalıştırır. Topu ayağına aldığında ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor.

