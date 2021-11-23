Olympiakos - Fenerbahçe maçı öncesi Yunan muhabirden flaş sözler! "Beraberlik..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 25 Kasım Perşembe günü Atina'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Olympiakos muhabiri Nikos Stamatelos, mücadeleyi değerlendirdi.

Nikos Stamatelos, maça ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Olympiakos'ta teorik olarak beraberliğin avantajlı olabileceği düşüncesi hakim. Ancak, Eintracht daha sonra İstanbul'a gidecek. Eğer Olympiakos, Fenerbahçe maçına kayıtsız kalırsa, bunun ağır bir maliyeti olabilir.

Olympiakos, 5. maçtan itibaren işini garantiye alabilir, bu fırsata sahip ve bundan faydalanmalı. Beraberlik düşünmemeli.

Maç öncesi kadroda pek bir değişiklik beklemiyoruz. Martins, AEK maçından 4 gün sonra Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek takımının, bu maça hazır olduğunu ve dinlenmek için yeterli süre olduğunu düşünüyor. Görebileceğimiz tek olası değişiklik, Bouchalakis - Onyekuru arasında olabilir."



