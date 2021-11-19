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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını yazdı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve forvet hattına devre arası transfer döneminde takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine eski golcüsü Vedat Muriqi gelmişti. İtalyanlar, Kosovalı futbolcuyu ocak ayında takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında gösterdi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 17:18
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını yazdı

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, özellikle forvet bölgesinde büyük sorun yaşıyor. Enner Valencia haricinde o mevkideki isimlerden beklediği performansı göremeyen sarı-lacivertlilerin ocak ayı transfer döneminde ilk hedefi golcü takviyesi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını yazdı

Fenerbahçe bu doğrultuda gündemine birçok ismi alıyor. Bu oyunculardan biri de takımın eski golcüsü Vedat Muriqi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını yazdı

27 yaşındaki Kosovalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 19 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli ile İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tutmuştu. Burada beklentileri henüz karşılayamayan Muriqi için Fenerbahçe yeniden devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını yazdı

Sarı-lacivertlilere iyi haber İtalyan basınından geldi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri takımdan ayrılmasını istediği oyuncuları belirledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını yazdı

Sarri'nin ocak ayında bonservisiyle ya da kiralık olarak göndermeyi düşündüğü futbolcular arasında Kosovalı golcünün de olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını yazdı

Serie A ekibine büyük beklentilerle giden Vedat Muriqi, Lazio formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Süper Lig'i yakından bilen deneyimli futbolcunun ve ailesinin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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