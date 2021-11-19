FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını yazdı

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, özellikle forvet bölgesinde büyük sorun yaşıyor. Enner Valencia haricinde o mevkideki isimlerden beklediği performansı göremeyen sarı-lacivertlilerin ocak ayı transfer döneminde ilk hedefi golcü takviyesi...
Fenerbahçe bu doğrultuda gündemine birçok ismi alıyor. Bu oyunculardan biri de takımın eski golcüsü Vedat Muriqi...
27 yaşındaki Kosovalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 19 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli ile İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tutmuştu. Burada beklentileri henüz karşılayamayan Muriqi için Fenerbahçe yeniden devreye girdi.