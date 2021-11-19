FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını yazdı

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, özellikle forvet bölgesinde büyük sorun yaşıyor. Enner Valencia haricinde o mevkideki isimlerden beklediği performansı göremeyen sarı-lacivertlilerin ocak ayı transfer döneminde ilk hedefi golcü takviyesi...

Fenerbahçe bu doğrultuda gündemine birçok ismi alıyor. Bu oyunculardan biri de takımın eski golcüsü Vedat Muriqi...