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FENERBAHÇE HABERLERİ: Yaw Yeboah hamlesi! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberi: Gol yollarında istediği performansı yakalayamayan Fenerbahçe, ocak ayında hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuna göre hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, Wisla Krakow'da forma giyen Ganalı kanat oyuncusu Yaw Yeboah'ı gündemine aldı. Fenerbahçeli kurmayların, transfer için görüşmelere başladığı ifade edildi. Gana basınında yer alan haberde, 24 yaşındaki futbolcuya başka talipler de olduğu ancak sarı-lacivertlilerin yarışı önde götürdüğü belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:19
FENERBAHÇE HABERLERİ: Yaw Yeboah hamlesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde Wisla Krakowlu kanat oyuncusu Yaw Yeboah'ı alarak hücum hattına takviye yapacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yaw Yeboah hamlesi! Görüşmeler başladı

TAKIMINDAN AYRILACAK!
Kanarya'nın transferini bitirmek için uğraş verdiği Yaw Yeboah'ın, ocak ayı transfer döneminde Polonya ekibi Wisla Krakow'dan ayrılacağının altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yaw Yeboah hamlesi! Görüşmeler başladı

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
SportsworldGhana.com'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, Wisla Krakowlu oyuncunun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Ağustos'ta Polonya'da ayın oyuncusu seçilen Yeboah'ın yükselen performansının dikkat çektiği ve Fenerbahçe tarafından oyuncunun transferi için pazarlıkların başladığı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yaw Yeboah hamlesi! Görüşmeler başladı

FENERBAHÇE YARIŞTA ÖNDE!
Ganalı oyuncu için pek çok takımın devrede olduğu ancak transfer yarışını önde götüren takımın Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yaw Yeboah hamlesi! Görüşmeler başladı

Kariyerinde ilk çıkışını 2014'te Gana'daki Right to Dream takımından Manchester City altyapısına transfer olarak yapan 24 yaşındaki oyuncu, daha sonra kiralık olarak Lille, Twente ve Real Oviedo'da oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yaw Yeboah hamlesi! Görüşmeler başladı

Daha sonra bonservisi İspanya'da Numancia tarafından alınan Yeboah, Celta Vigo'ya kiralandıktan sonra 2020'de Wisla Krakow tarafından satın alıntı. Ganalı oyuncu bu sezon çıktığı toplam 16 maçta 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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