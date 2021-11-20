FENERBAHÇE HABERLERİ: Yaw Yeboah hamlesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde Wisla Krakowlu kanat oyuncusu Yaw Yeboah'ı alarak hücum hattına takviye yapacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde Wisla Krakowlu kanat oyuncusu Yaw Yeboah'ı alarak hücum hattına takviye yapacağı iddia edildi.
TAKIMINDAN AYRILACAK!
Kanarya'nın transferini bitirmek için uğraş verdiği Yaw Yeboah'ın, ocak ayı transfer döneminde Polonya ekibi Wisla Krakow'dan ayrılacağının altı çizildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
SportsworldGhana.com'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerin, Wisla Krakowlu oyuncunun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Ağustos'ta Polonya'da ayın oyuncusu seçilen Yeboah'ın yükselen performansının dikkat çektiği ve Fenerbahçe tarafından oyuncunun transferi için pazarlıkların başladığı aktarıldı.
FENERBAHÇE YARIŞTA ÖNDE!
Ganalı oyuncu için pek çok takımın devrede olduğu ancak transfer yarışını önde götüren takımın Fenerbahçe olduğu iddia edildi.
Kariyerinde ilk çıkışını 2014'te Gana'daki Right to Dream takımından Manchester City altyapısına transfer olarak yapan 24 yaşındaki oyuncu, daha sonra kiralık olarak Lille, Twente ve Real Oviedo'da oynadı.
Daha sonra bonservisi İspanya'da Numancia tarafından alınan Yeboah, Celta Vigo'ya kiralandıktan sonra 2020'de Wisla Krakow tarafından satın alıntı. Ganalı oyuncu bu sezon çıktığı toplam 16 maçta 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.