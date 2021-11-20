FENERBAHÇE HABERLERİ: Yaw Yeboah hamlesi! Görüşmeler başladı

FENERBAHÇE YARIŞTA ÖNDE!

Ganalı oyuncu için pek çok takımın devrede olduğu ancak transfer yarışını önde götüren takımın Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

Kariyerinde ilk çıkışını 2014'te Gana'daki Right to Dream takımından Manchester City altyapısına transfer olarak yapan 24 yaşındaki oyuncu, daha sonra kiralık olarak Lille, Twente ve Real Oviedo'da oynadı.