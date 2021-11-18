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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Berke Özer idmanda yer almadı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:48 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:58
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Berke Özer idmanda yer almadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı.

Milli takımlardan tüm oyuncular döndü. Filip Novak ve Kim Min-jae takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Enner Valencia'nın tedavisi sürerken, kaleci Altay Bayındır salonda, Luiz Gustavo ise bireysel çalıştı.

Kaleciler Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara dahil edildi.

Isınma ve koordinasyonla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederken, antrenmanın kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

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