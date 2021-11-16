Ronaldo’ya büyük şok

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kazananın 2022 Katar biletini alacağı maçta Portekiz, Sırbistan'a mağlup olunca ortalık karıştı. Karşılaşmanın 2. dakikasında öne geçen Portekiz'e, 33'te Tadic yanıt verdi. Son dakikada sahne alan Mitrovic ise Sırbistan'a Dünya Kupası biletini getiren isim oldu. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, son dakikadaki golün ardından sonra büyük bir üzüntü yaşadı. Kendisini teselli etmeye gelen Teknik Direktör Fernando Santos'a çıkışan Ronaldo'nun sinirli hali dikkatlerden kaçmadı. Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım ve elemeleri ikinci bitiren 10 takım arasında olacak Portekiz, iki maçı kazanırsa Dünya Kupası'na gidecek.