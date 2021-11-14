Futbolda bir türlü yüzü gülmeyen Fenerbahçe, erkek basketbolda da bu sezon benzer tabloyu yaşıyor. F.Bahçe Beko, Euroleague'deki son maçında evinde Olimpia Milano'ya 68-43 yenildi. Koç Djordjevic, "Dağıldık, toparlayamadık" derken, taraftarlar sosyal medyada, "Kadın Basketbol harici diğer tüm branşlarda çizgimizden çıktık. Çubuklu ruhunu kaybettik" yorumları yaptı.
Futboldabir türlü yüzü gülmeyen Fenerbahçe, erkek basketbolda da bu sezon benzer tabloyu yaşıyor. F.Bahçe Beko, Euroleague'deki son maçında evinde Olimpia Milano'ya 68-43 yenildi. 9. haftada 6. yenilgisini alan sarı-lacivertliler 43 sayı ile Euroleague tarihinde kendi adına en az sayı attığı maçı oynadi. İlk çeyrekte sadece 3 sayıda kalarak Euroleague rekorunu (!) kırdı. Koç Djordjevic, "Dağıldık, toparlayamadık" derken, taraftarlar sosyal medyada, "Kadın Basketbol harici diğer tüm branşlarda çizgimizden çıktık. Çubuklu ruhunu kaybettik" yorumları yaptı.