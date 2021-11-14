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Çubuklu ruhunu kaybettik!

Futbolda bir türlü yüzü gülmeyen Fenerbahçe, erkek basketbolda da bu sezon benzer tabloyu yaşıyor. F.Bahçe Beko, Euroleague'deki son maçında evinde Olimpia Milano'ya 68-43 yenildi. Koç Djordjevic, "Dağıldık, toparlayamadık" derken, taraftarlar sosyal medyada, "Kadın Basketbol harici diğer tüm branşlarda çizgimizden çıktık. Çubuklu ruhunu kaybettik" yorumları yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
Çubuklu ruhunu kaybettik!
Futbolda bir türlü yüzü gülmeyen Fenerbahçe, erkek basketbolda da bu sezon benzer tabloyu yaşıyor. F.Bahçe Beko, Euroleague'deki son maçında evinde Olimpia Milano'ya 68-43 yenildi. 9. haftada 6. yenilgisini alan sarı-lacivertliler 43 sayı ile Euroleague tarihinde kendi adına en az sayı attığı maçı oynadi. İlk çeyrekte sadece 3 sayıda kalarak Euroleague rekorunu (!) kırdı. Koç Djordjevic, "Dağıldık, toparlayamadık" derken, taraftarlar sosyal medyada, "Kadın Basketbol harici diğer tüm branşlarda çizgimizden çıktık. Çubuklu ruhunu kaybettik" yorumları yaptı.
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