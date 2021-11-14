Özil'i de getir

Hull City taraftarları, kulübün yeni sahibi olmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil'i transfer etmesini istedi. Sosyal medya hesaplarında Ilıcalı'ya seslenen İngiliz taraftarlar, Başkan Ali Koç'un Mesut'la ilgili son sözlerine atıfta bulunarak, "Özil'i getir, haftada 2 gün idmana 1 günde maça çıksın yeter", "İstanbul'a götürdüğün gibi Özil'i Hull'a getir" yorumları yaptı.
Hull City taraftarları, kulübün yeni sahibi olmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil'i transfer etmesini istedi. Sosyal medya hesaplarında Ilıcalı'ya seslenen İngiliz taraftarlar, Başkan Ali Koç'un Mesut'la ilgili son sözlerine atıfta bulunarak, "Özil'i getir, haftada 2 gün idmana 1 günde maça çıksın yeter", "İstanbul'a götürdüğün gibi Özil'i Hull'a getir" yorumları yaptı.