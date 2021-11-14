Haberler Fenerbahçe Mesut uyarısı Avrupa’da manşet

Mesut uyarısı Avrupa’da manşet

Ali Koç'un FBTV'de Mesut Özil'e yönelik, "Artık ticari işlerini bir kenara bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor" sözleri, Avrupa'da da yankı buldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
Mesut uyarısı Avrupa’da manşet
Ali Koç'un FBTV'de Mesut Özil'e yönelik, "Artık ticari işlerini bir kenara bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor" sözleri, Avrupa'da da yankı buldu. Bild, "Fenerbahçe'nin patronu Mesut Özil'e salladı" başlığını kullanırken, Sport1, "Ali Koç, Mesut'a çok açık bir mesaj verdi: İşine odaklan!", Mundo Deportivo, "Fenerbahçe Başkanı, Mesut Özil'i uyandırma çağrısı yaptı", Football London, "Ali Koç, Özil'in sahaya odaklanmamasını canlı yayında eleştirdi" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Eğlence dolu ödül gecesi
ÖTV indiriminin ardından talep patlaması! Avrupa'ya her yıl 30 bin adet karavan!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor