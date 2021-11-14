Mesut uyarısı Avrupa’da manşet

Ali Koç'un FBTV'de Mesut Özil'e yönelik, "Artık ticari işlerini bir kenara bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor" sözleri, Avrupa'da da yankı buldu. Bild, "Fenerbahçe'nin patronu Mesut Özil'e salladı" başlığını kullanırken, Sport1, "Ali Koç, Mesut'a çok açık bir mesaj verdi: İşine odaklan!", Mundo Deportivo, "Fenerbahçe Başkanı, Mesut Özil'i uyandırma çağrısı yaptı", FootballLondon, "Ali Koç, Özil'in sahaya odaklanmamasını canlı yayında eleştirdi" ifadelerini kullandı.