Ferdi hırs küpü!

Bu sezon Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki performansıyla da adından söz ettiriyor. Pereira'nın gelişiyle çıkışa geçen yıldız futbolcu, antrenmanlarda teknik heyetin istedikleri harfiyen yerine getiriyor, hırsıyla da dikkat çekiyor.
Busezon Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki performansıyla da adından söz ettiriyor. Pereira'nın gelişiyle çıkışa geçen yıldız futbolcu, antrenmanlarda teknik heyetin istedikleri harfiyen yerine getiriyor, hırsıyla da dikkat çekiyor.