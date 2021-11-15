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Ferdi hırs küpü!

Bu sezon Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki performansıyla da adından söz ettiriyor. Pereira'nın gelişiyle çıkışa geçen yıldız futbolcu, antrenmanlarda teknik heyetin istedikleri harfiyen yerine getiriyor, hırsıyla da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Ferdi hırs küpü!
Bu sezon Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki performansıyla da adından söz ettiriyor. Pereira'nın gelişiyle çıkışa geçen yıldız futbolcu, antrenmanlarda teknik heyetin istedikleri harfiyen yerine getiriyor, hırsıyla da dikkat çekiyor.
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