Gönüllerdeki 11

Vitor Pereira'nın Galatasaray derbisine 4'lü savunma ile çıkması beklenirken, ilk 11'de de bazı değişiklikler yaşanacak. Başkan Ali Koç'a sistemi değiştirme sözü veren Portekizli hocanın, gönüllerdeki kadroya yakın bir takımı sahaya sürmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.
VitorPereira'nın Galatasaray derbisine 4'lü savunma ile çıkması beklenirken, ilk 11'de de bazı değişiklikler yaşanacak. BaşkanAli Koç'a sistemi değiştirme sözü veren Portekizli hocanın, gönüllerdeki kadroya yakın bir takımı sahaya sürmeye hazırlandığı gelen haberler arasında. Devmaçta sarı-lacivertlilerin defans hattı bir sürpriz olmazsa Tisserand (Nazım), Kim, Attila Szalai ve Novak'tan oluşacak. Ortaalanda ise Mert Hakan, İrfan Can (Oynayamazsa Osayi Samuel) ve Sosa şimdilik formaya en yakın isimler. İleri üçlüde de Mesut Özil, Ferdi ve Berisha üçlüsü bir adım önde. KaledeBerke Özer olacak. Pereria'nın en fazla 1-2 isim dışında bu onbiri tercih etmesi bekleniyor.