Haberler Fenerbahçe Gönüllerdeki 11

Gönüllerdeki 11

Vitor Pereira'nın Galatasaray derbisine 4'lü savunma ile çıkması beklenirken, ilk 11'de de bazı değişiklikler yaşanacak. Başkan Ali Koç'a sistemi değiştirme sözü veren Portekizli hocanın, gönüllerdeki kadroya yakın bir takımı sahaya sürmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
Gönüllerdeki 11
Vitor Pereira'nın Galatasaray derbisine 4'lü savunma ile çıkması beklenirken, ilk 11'de de bazı değişiklikler yaşanacak. Başkan Ali Koç'a sistemi değiştirme sözü veren Portekizli hocanın, gönüllerdeki kadroya yakın bir takımı sahaya sürmeye hazırlandığı gelen haberler arasında. Dev maçta sarı-lacivertlilerin defans hattı bir sürpriz olmazsa Tisserand (Nazım), Kim, Attila Szalai ve Novak'tan oluşacak. Orta alanda ise Mert Hakan, İrfan Can (Oynayamazsa Osayi Samuel) ve Sosa şimdilik formaya en yakın isimler. İleri üçlüde de Mesut Özil, Ferdi ve Berisha üçlüsü bir adım önde. Kalede Berke Özer olacak. Pereria'nın en fazla 1-2 isim dışında bu onbiri tercih etmesi bekleniyor.
DİĞER
Eğlence dolu ödül gecesi
Samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'in nişanlısından Can Göktuğ Boz açıklaması: Deli olduğuna inanmamızı beklemeyin
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor