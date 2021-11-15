Sakatlarda son dakika

Sakatlığı devam eden Altay'ın mart ayında sahalara dönmesi beklenirken, Valencia ile Gustavo'nun tedavilerine devam ediliyor. Valencia'nın 15. haftadaki Rizespor maçında formasına kavuşacağı belirtiliyor. Gustavo'nun ise 25 Kasım'daki Olympiakos sınavına yetişeceği ifade ediliyor.
Sakatlığı devam eden Altay'ın mart ayında sahalara dönmesi beklenirken, Valencia ile Gustavo'nun tedavilerine devam ediliyor. Valencia'nın 15. haftadaki Rizespor maçında formasına kavuşacağı belirtiliyor. Gustavo'nun ise 25 Kasım'daki Olympiakos sınavına yetişeceği ifade ediliyor.