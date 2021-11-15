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Sakatlarda son dakika

Sakatlığı devam eden Altay'ın mart ayında sahalara dönmesi beklenirken, Valencia ile Gustavo'nun tedavilerine devam ediliyor. Valencia'nın 15. haftadaki Rizespor maçında formasına kavuşacağı belirtiliyor. Gustavo'nun ise 25 Kasım'daki Olympiakos sınavına yetişeceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Sakatlarda son dakika
Sakatlığı devam eden Altay'ın mart ayında sahalara dönmesi beklenirken, Valencia ile Gustavo'nun tedavilerine devam ediliyor. Valencia'nın 15. haftadaki Rizespor maçında formasına kavuşacağı belirtiliyor. Gustavo'nun ise 25 Kasım'daki Olympiakos sınavına yetişeceği ifade ediliyor.
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