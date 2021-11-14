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Berke'nin derbi heyecanı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan Berke Özer'i farklı bir deneyim bekliyor. Genç file bekçisi, milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
Berke'nin derbi heyecanı
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan Berke Özer'i farklı bir deneyim bekliyor. Genç file bekçisi, milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. 2018-2019 sezonunda 2.5 milyon euro karşılığında Altınordu'dan henüz 18 yaşında sarı-lacivertlilere transfer olan Berke, ilk yılında sadece 1 maçta oynadı. Daha sonra 2 yıl Westerlo'ya kiralanan genç kaleci, Galatasaray karşısında göstereceği performansla kendini camiaya kabul ettirmeyi hedefliyor.
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