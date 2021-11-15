Haberler Fenerbahçe 4.5 yıldır yüzü gülmüyor!

4.5 yıldır yüzü gülmüyor!

Fenerbahçe, ligin 13. haftasında konuk olacağı ezeli rakibi Galatasaray'a karşı son 8 lig maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, en son 23 Nisan 2017'de mağlup ettiği sarı-kırmızılılıra karşı sonraki 8 maçta 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
4.5 yıldır yüzü gülmüyor!
Fenerbahçe, ligin 13. haftasında konuk olacağı ezeli rakibi Galatasaray'a karşı son 8 lig maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, en son 23 Nisan 2017'de mağlup ettiği sarı-kırmızılılıra karşı sonraki 8 maçta 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı.
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