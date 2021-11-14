Haberler Fenerbahçe İrfan Can da sakatlandı!

İrfan Can da sakatlandı!

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Pereira yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmaları sonrası dar alanda çift kale maç yapıldı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra İrfan Can Kahveci'nin günü tedavi ile geçirdiği açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
İrfan Can da sakatlandı!
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Pereira yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmaları sonrası dar alanda çift kale maç yapıldı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra İrfan Can Kahveci'nin günü tedavi ile geçirdiği açıklandı. Önceki günkü idmanda yer alan Kahveci'nin sakatlığı ile ilgili bilgi verilmedi.
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