Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe derbiye Mesut Özil'e göre mi çıkacak?

Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret olan Fenerbahçe, 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine kilitlendi. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, teknik direktör Vitor Pereira'nın nasıl bir 11'le takımını sahaya süreceği de merak konusu oldu.
Sezon başından bu yana 3-4-3 sistemiyle takımını sahaya süren Portekizli teknik adam, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından yoğun şekilde eleştirilmeye başlandı. Özellikle Mesut Özil'in takıma katkı verememesi, Pereira'nın sisteminin sorgulanmasına neden oldu.
Bu eleştiriler sonrası 3-4-3 inadından vaçgeçip vazgeçmeyeceği merak edilen Pereira'nın, derbi taktiğini belirlemek için milli takımdan dönecek oyuncuları beklediği öğrenildi. Portekizli hoca, perşembe gününden itibaren yapılacak antrenmanlarda sahaya süreceği kadroyu ve taktik anlayışı netleştirecek.