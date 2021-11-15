Haberler Fenerbahçe Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe derbiye Mesut Özil'e göre mi çıkacak?

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe derbiye Mesut Özil'e göre mi çıkacak?

Süper Lig'de son 4 maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'de gözler Galatasaray'la oynanacak derbi karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın 3-4-3 sistemi Mesut Özil'den verim alınamadığı gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalırken, Portekizli teknik adamın derbide nasıl bir sistemle takımını sahaya süreceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:09
Fenerbahçe'nin derbi dizilişi nasıl olacak? Sosa ve Mesut Özil...

Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret olan Fenerbahçe, 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine kilitlendi. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, teknik direktör Vitor Pereira'nın nasıl bir 11'le takımını sahaya süreceği de merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin derbi dizilişi nasıl olacak? Sosa ve Mesut Özil...

Sezon başından bu yana 3-4-3 sistemiyle takımını sahaya süren Portekizli teknik adam, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından yoğun şekilde eleştirilmeye başlandı. Özellikle Mesut Özil'in takıma katkı verememesi, Pereira'nın sisteminin sorgulanmasına neden oldu.

Fenerbahçe'nin derbi dizilişi nasıl olacak? Sosa ve Mesut Özil...

Bu eleştiriler sonrası 3-4-3 inadından vaçgeçip vazgeçmeyeceği merak edilen Pereira'nın, derbi taktiğini belirlemek için milli takımdan dönecek oyuncuları beklediği öğrenildi. Portekizli hoca, perşembe gününden itibaren yapılacak antrenmanlarda sahaya süreceği kadroyu ve taktik anlayışı netleştirecek.

Fenerbahçe'nin derbi dizilişi nasıl olacak? Sosa ve Mesut Özil...

Derbide 3-4-2-1 veya 4-3-2-1 dizilişlerinden birini tercih etmesi beklenen Pereira, her iki sistemde de tek forvetle takımını sahaya sürecek. Portekizli teknik adamın ileri uçta Rossi, Berisha veya Serdar Dursun'dan birine şans vermeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe'nin derbi dizilişi nasıl olacak? Sosa ve Mesut Özil...

MESUT ÖZİL VE SOSA'LI 11...

Pereira'nın ayrıca takımın usta ayakları Mesut Özil ve Sosa'yı, Galatasaray karşısında birlikte oynatacağı öğrenilirken, Mesut'un yeni sistemde kalitesini göstermesi planlanıyor. Mert Hakan ve İrfan Can da Pereira'nın orta sahadaki değişmezleri arasında gösteriliyor.

Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe derbiye Mesut Özil'e göre mi çıkacak?

ALİ KOÇ'TAN PEREIRA'YA MESUT MESAJI!

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira'ya geçtiğimiz günlerde sistem uyarısında bulunmuştu. Koç, yaptığı açıklamada, "Mesut'tan daha fazla verim alabilecek bir sisteme dönmeli" ifadelerini kullanarak Pereira'ya mesaj yollamıştı.

DİĞER
Hem oyuncu hem rütbeli dalgıç! Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da onun izinde!
10 dönümden 280 bin lira kazandırıyor! Kivinin fiyatı dalında 7 lira
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor