Herkes bunu merak ediyor! Fenerbahçe derbiye Mesut Özil'e göre mi çıkacak?

Derbide 3-4-2-1 veya 4-3-2-1 dizilişlerinden birini tercih etmesi beklenen Pereira, her iki sistemde de tek forvetle takımını sahaya sürecek. Portekizli teknik adamın ileri uçta Rossi, Berisha veya Serdar Dursun'dan birine şans vermeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında...

MESUT ÖZİL VE SOSA'LI 11... Pereira'nın ayrıca takımın usta ayakları Mesut Özil ve Sosa'yı, Galatasaray karşısında birlikte oynatacağı öğrenilirken, Mesut'un yeni sistemde kalitesini göstermesi planlanıyor. Mert Hakan ve İrfan Can da Pereira'nın orta sahadaki değişmezleri arasında gösteriliyor.