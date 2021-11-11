İmzan kalbimizde

Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı. Sarı-lacivertli yönetim tarafından '10 Kasım Vapuru'yla ikinci kez organize edilen anma törenine; başkan Ali Y. Koç, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve teknik ekipler, üyeler, FBÇGK üyeleri ve çalışanlar katıldı. Resmi siteden "Kalbimizde İmzan" başlığıyla yayınlanan mesajda da, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde, minnet, şükran, saygı, rahmetle ve sonsuz özlemle anıyoruz" denildi.