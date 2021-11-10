‘Farioli haberleri tamamen asılsız’

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun dünkü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sabah saatlerinden itibaren Fenerbahçe'nin Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ile görüştüğü haberleri en çok konuşulanlar arasına girdi. Ancak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, dedikodulara son noktayı koydu. A Spor'a konuşan Hurma, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun dünkü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sabah saatlerinden itibaren Fenerbahçe'nin Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ile görüştüğü haberleri en çok konuşulanlar arasına girdi. Ancak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, dedikodulara son noktayı koydu. A Spor'a konuşan Hurma, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.