CANLI İZLE - Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Kayseri maçı...

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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Ligde son 3 maçtır kaybeden Fenerbahçe, rakibini yenerek bu kötü gidişe son vermek istiyor. Öte yandan ligde üç maç üst üste kaybettikten sonra geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek moral bulan Kayserispor, galibiyet serisi başlatma peşinde. Hem Fenerbahçe'de hem de Kayserispor'da bu karşılaşma öncesi önemli eksikler mevcut. Maçla ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk edeceği müsabaka bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

KAYSERİSPOR'DA 4 İSİM YOK

Zorlu deplasman maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızı takımda 4 oyuncu eksik. Takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Uğur Demirok ve kırmızı kart cezalısı Onur Bulut forma giyemeyecek. Ayrıca Manuel Fernandes'in de maç kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.