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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda sarı-lacivertlilerin toplam borcu açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe'nin toplam borcunun 30 Haziran 2021 itibarıyla 5 milyar 420 milyon lira olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 12:52
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yapan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna değinerek, "30 Haziran 2021 tarihiyle yapılan incelemelerde kulübümüzün mali işler ile bütçe raporlama departmanı tarafından vergi usul kanunu hükümleriyle, ulusal finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan Fenerbahçe Derneği ile bağlı kurumların finansal tabloları ile ilgili solo konsolide bütçeleriyle karşılaştırıldı. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 420 milyon TL'dir" dedi.


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