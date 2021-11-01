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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'nın kredisi doluyor! Bruno Labbadia ile temasa geçildi

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son 3 maçından puansız ayrılan Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşanıyor. Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın takımdaki geleceğinin sorgulanmaya başlandığı dönemde sarı-lacivertli yönetimin, kötü gidişatın ardından teknik direktör Bruno Labbadia ile temasa geçtiği ve ilk tercihin Alman hoca olacağı ifade edildi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'nın kredisi doluyor! Bruno Labbadia ile temasa geçildi

Konyaspor maçıyla birlikte üst üste 3. kez sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kredisi doluyor. Yönetimin şu anda bir değişikliğe gitmeyeceği ancak gerek görülmesi durumunda yeni teknik adamın hazır olması için harekete geçtiği iddia edildi.

Takvim'in haberine göre, ilk adayın Ocak 2021'de Hertha Berlin'den ayrılan ve şu anda boşta olan Bruno Labbadia olduğu öğrenildi. 4-2-3-1 sistemini tercih eden Alman teknik adam, daha önce de Fenerbahçe'nin gündeminde ismi geçmişti.

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