Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Zorya Luhansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'ten Metalist Kharkiv'e 2 gol birden!

Fenerbahçe'den Zorya Luhansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'ten Metalist Kharkiv'e 2 gol birden!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Ukrayna Ligi ekibi Zorya Luhansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in yükselen performansı devam ediyor. İranlı hücum oyuncusu, Zorya'nın Metalist 1925 Kharkiv'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Allahyar bu sezon Ukrayna Ligi'nde çıktığı 11 maçta 6 gollük katkı sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 23:26
Fenerbahçe'den Zorya Luhansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'ten Metalist Kharkiv'e 2 gol birden!

Ukrayna Ligi'nde Zorya Luhansk, Metalist 1925 Kharkiv'e karşı deplasmanda çıktığı maçı 6-1'lik skorla tamamladı. Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya Luhansk'a giden İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Metalist Kharkiv deplasmanında 9. ve 55. dakikada fileleri havalandırdı.

Görkemli bir oyun sergileyen Zorya Luhansk'da takımın kalan gollerini 38. ve 71. dakikada Oleksandr Gladkiy, 77. dakikada Raymond Owusu ve 90+2.dakikada Ahmed Alibekov getirdi. Ev sahibinin tek golünü 6. dakikada Andriy Remenyuk kaydetti.

Allahyar bu sezon Ukrayna Ligi'nde çıktığı 11 maçta 6 gollük katkı sağladı.

Zorya bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve 35 puanlı Dinamo Kiev, 32 puanlı Shakhtar Donetsk'in ardından haftayı üçüncü sırada kapattı.

SON DAKİKA