Keskin viraj! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi. Ev sahibi Konya'da da hedef galibiyet.





EVİNDE NAMAĞLUP

Ligde şu ana kadar 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 17 puan toplayan yeşil-beyazlılar, sahasında bu sezon hiç kaybetmedi (3G/2B). Evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında alan İlhan Palut'un öğrencileri seriyi devam ettirmeyi planlıyor... Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de oynaması beklenmiyor.



