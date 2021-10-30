Haberler Fenerbahçe Keskin viraj! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Keskin viraj! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Ligde oynadığı son 2 maçını kaybeden Kanarya, İlhan Palut’la evinde bu sezon yenilmeyen Konyaspor’u mağlup ederek yara sarmak istiyor. İşte Konyaspor Fenerbahçe maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Keskin viraj! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi. Ev sahibi Konya'da da hedef galibiyet.

Keskin viraj! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

EVİNDE NAMAĞLUP
Ligde şu ana kadar 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 17 puan toplayan yeşil-beyazlılar, sahasında bu sezon hiç kaybetmedi (3G/2B). Evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında alan İlhan Palut'un öğrencileri seriyi devam ettirmeyi planlıyor... Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de oynaması beklenmiyor.

Keskin viraj! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

MESUT ÖZİL KAFİLEDE YOK
Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Mesut Özil, Konyaspor maçının kafilesiden çıkarıldı. Mesut Özil, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 12 resmi maçta 3 gol kaydederken, 1 de asist yapmıştı. Cezaları biten Altay ve Kim ise kadroda.

Keskin viraj! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

GUSTAVO SINIRDA
Kanarya'da Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı ön libero bu akşam da sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

Keskin viraj! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

MORALLER DÜZELDİ
Takım hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda, ısınma ve çabukluk hareketleri sonrası 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Çift kale maçla tamamlanan antrenmanda Vitor Pereira ve oyuncuların yüzünün gülmesi dikkat çekti.

Keskin viraj! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Bytyqi, Serdar, Hassan, Çekiçi.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım, Sosa, Ferdi, İrfan, Valencia

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