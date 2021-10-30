Keskin viraj! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi. Ev sahibi Konya'da da hedef galibiyet.
Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi. Ev sahibi Konya'da da hedef galibiyet.
EVİNDE NAMAĞLUP
Ligde şu ana kadar 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 17 puan toplayan yeşil-beyazlılar, sahasında bu sezon hiç kaybetmedi (3G/2B). Evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında alan İlhan Palut'un öğrencileri seriyi devam ettirmeyi planlıyor... Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de oynaması beklenmiyor.
MESUT ÖZİL KAFİLEDE YOK
Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Mesut Özil, Konyaspor maçının kafilesiden çıkarıldı. Mesut Özil, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 12 resmi maçta 3 gol kaydederken, 1 de asist yapmıştı. Cezaları biten Altay ve Kim ise kadroda.