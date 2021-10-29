Fenerbahçe haberleri | Vedat Muriqi'de flaş gelişme!

Fenerbahçe'de Vedat Muriç konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı forvetin ocak ayında sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu İtalyan ekibine ayrılık talebini ileten 27 yaşındaki golcü için temaslarına hız veren Kanarya'nın ara transfer döneminde işi bitirmesi bekleniyor. Eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

İtalyan basını da Muriç'in Lazio'da mutsuz olduğu yönünde haberler yaparken, sarı-lacivertlilere gideceği iddiaları her geçen gün artıyor.