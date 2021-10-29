FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı!

Üst üste gelen Trabzonspor ve Alanya yenilgileriyle sarsılan Fenerbahçe, ligin formda ekiplerinden Konyaspor'a konuk olacak.
Üst üste gelen Trabzonspor ve Alanya yenilgileriyle sarsılan Fenerbahçe, ligin formda ekiplerinden Konyaspor'a konuk olacak.
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Cezası biten Altay, yeniden kaleye geçerken Brigth Osayi-Samuel, hem yarın hem de gelecek hafta Kayseri maçında görev alamayacak.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı. Bu antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.
ÖZİL 11'E DÖNÜYOR
Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Enner Valencia ve Mesut Özil'in Konya'da ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hücum hattında bu ikilinin yanında Diego Rossi'ye görev vereceği gelen bilgiler arasında.