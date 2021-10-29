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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı!

Fenerbahçe spor haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe ligin 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Kanarya'da en çok merak edilen konu ise Mesut Özil'in durumu. Teknik direktör Vitor Pereira yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 14:48 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 14:58
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı!

Üst üste gelen Trabzonspor ve Alanya yenilgileriyle sarsılan Fenerbahçe, ligin formda ekiplerinden Konyaspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı!

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Cezası biten Altay, yeniden kaleye geçerken Brigth Osayi-Samuel, hem yarın hem de gelecek hafta Kayseri maçında görev alamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı!

HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı!

2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı. Bu antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı!

ÖZİL 11'E DÖNÜYOR

Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Enner Valencia ve Mesut Özil'in Konya'da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı!

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hücum hattında bu ikilinin yanında Diego Rossi'ye görev vereceği gelen bilgiler arasında.

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