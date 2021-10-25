Kadroda 7 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre Alanyaspor maçı ilk 11'inde 3'ü zorunlu 7 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, cezalı olan Altay Bayındır, Min-jae Kim ve Osayi Samuel dışında Jose Sosa, Mesut Özil, Mergim Berisha ve Enner Valencia'yı da kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine kalede Berke, savunmada Filip Novak, sağ kanatta Nazım Sangare, orta sahada Miha Zajc, hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun forma giydi.