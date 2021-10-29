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Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den Hulk bombası!

Süper Lig'de kısır bir görüntü çizerek gol atmakta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira bu sorunu çözmenin yollarını arıyor. Mergim Berisha’dan beklediğini bulamayan sarı-lacivertlilerde gözler ocak ayına çevrildi. Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler Hulk ismini gündeme aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den Hulk bombası!

Ocak ayı için transfer planlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem golcü takviyesi. Sarı lacivertlilerde ilk aday Vedat Muriqi olsa da Hulk ismi de gündemde. Sezon başında da adı geçen Pereira'nın eski öğrencisi için sarı-lacivertlilerin yeniden harekete geçtiği ileri sürüldü.

35 yaşındaki sambacı Atletico Mineiro ile ekim ayında forma giydiği 6 karşılaşmada 4 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hulk, Fenerbahçe teknik direktör Pereira ile Porto ve Shanghai'da toplam 5 sezon beraber çalışmıştı.

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