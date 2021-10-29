Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den Hulk bombası!

Ocak ayı için transfer planlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem golcü takviyesi. Sarı lacivertlilerde ilk aday Vedat Muriqi olsa da Hulk ismi de gündemde. Sezon başında da adı geçen Pereira'nın eski öğrencisi için sarı-lacivertlilerin yeniden harekete geçtiği ileri sürüldü.

35 yaşındaki sambacı Atletico Mineiro ile ekim ayında forma giydiği 6 karşılaşmada 4 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hulk, Fenerbahçe teknik direktör Pereira ile Porto ve Shanghai'da toplam 5 sezon beraber çalışmıştı.