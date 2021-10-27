Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç dikiş tutturamıyor! 4 sezonda...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde alınan Alanyaspor mağlubiyeti ile taşlar yerinden oynadı. Fenerbahçe yönetimi için artık Vitor Pereira soru işaretleriyle dolmaya başladı. Öte yandan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un teknik direktör istikrarsızlığı devam etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz 4 sezonda 10 isimle çalıştı.
Phillip Cocu ile göreve başlayan başkan Ali Koç, 2018-19'un 10. haftasında Hollandalı hoca ile yolları ayırmıştı. 5 hafta Erwin Koeman takımı çalıştırırken, daha sonra Ersun Yanal göreve geldi. Yanal'ın da 2019- 20'nin 24. haftasında karşılıklı anlaşıp, sözleşmesi feshedildi. O sezonu Tahir Karapınar ile tamamlayan sarı-lacivertliler, 2020-21'e başladığı Erol Bulut'la 30. haftanın ardından ayrılık kararı çıktı ve takım Emre Belözoğlu'na emanetti. Kanarya'nın bu sezon öncesi anlaştığı Pereira'yla da yollarını ayırabileceği iddia ediliyor.