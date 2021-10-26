Koç’tan ültimatom

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımda bariz bir düşüş olduğunu, tedbir almak için gerekli görüşmeleri yapacaklarını açıkladı. Koç, öncelikle teknik direktör Vitor Pereira'dan kötü sonuçlarla ilgili bir rapor talep edecek. Başkanın, Portekizli hocadan daha çok gol ve sonuç odaklı bir oyun oynatmasını, kadro tercihlerini de buna göre yapmasını istemesi bekleniyor. Koç'un ayrıca form düşüşü yaşayan oyuncuları da toparlanmaları, aksi halde sert yaptırımlar uygulanacağı konusunda uyaracağı ifade edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımda bariz bir düşüş olduğunu, tedbir almak için gerekli görüşmeleri yapacaklarını açıkladı. Koç, öncelikle teknik direktör Vitor Pereira'dan kötü sonuçlarla ilgili bir rapor talep edecek. Başkanın, Portekizli hocadan daha çok gol ve sonuç odaklı bir oyun oynatmasını, kadro tercihlerini de buna göre yapmasını istemesi bekleniyor. Koç'un ayrıca form düşüşü yaşayan oyuncuları da toparlanmaları, aksi halde sert yaptırımlar uygulanacağı konusunda uyaracağı ifade edildi.