Gelen gideni yine arattı

Fenerbahçe'de forvetlerin verimsizliği bu sezon da devam ediyor. Salzburg'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mergim Berisha geride kalan 9 haftada 5 maçta süre alırken 1 kez fileleri havalandırabildi; 1 de asist gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 3 maçta sessiz kaldı.

Darmstadt'tan bedelsiz gelen Serdar Dursun ise forma şansı bulduğu ligdeki 4 karşılaşmada henüz skor üretemedi. Sarı-lacivertlilerin beğenmeyerek Antwerp'e kiraladığı Mbwana Samatta geçen sezon ligin ilk 9 haftasında 2 gol atmıştı. Tanzanyalı önceki gün Fenerbahçe ağlarını da sarsarak adeta 'ironi' yaptı. Sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayan Papiss Cisse de geçen sezon ilk 9 haftada 1 gol+1 asist üretmişti.