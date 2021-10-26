Aziz Yıldırım: Çok üzülürsünüz!

Taraftarların Alanyaspor maçında "Yönetim istifa" tezahüratlarının ardından eski başkan Aziz Yıldırım'ın 2018 yılındaki kongrede yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Yıldırım kürsüde Ali Koç'u destekleyen üyelere, "Ben bu kulüp için hapis yattım. Ayıp oluyor, yarın öbür gün çok üzülürsünüz" sözlerini kullanmıştı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın ekibinin olağanüstü kongre için harekete geçtiği iddia edildi.
Taraftarların Alanyaspor maçında "Yönetim istifa" tezahüratlarının ardından eski başkan Aziz Yıldırım'ın 2018 yılındaki kongrede yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Yıldırım kürsüde Ali Koç'u destekleyen üyelere, "Ben bu kulüp için hapis yattım. Ayıp oluyor, yarın öbür gün çok üzülürsünüz" sözlerini kullanmıştı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın ekibinin olağanüstü kongre için harekete geçtiği iddia edildi.