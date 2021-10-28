FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Mesut Özil'in düşüşünün nedeni! Vitor Pereira... (FB spor haberi)

"WENGER'IN ADAMI"



Arsenal'e 2013 yılında 50 milyon euroya transfer olan Mesut Özil, Arsene Wenger ile hep iyi bir uyum yakaladı. Wenger de Özil'in istediği ve başarılı olabileceği tarzda bir ortam yarattı. Arsenal'de toplamda 77 asistle 'Bay Asist' lakabını da alan ünlü orta saha için Arsenal tribünlerinde 'Zidane'dan bile iyi, Wenger'in adamı' tezahüratı yapıldı.

RONALDO'YU COŞTURDU



Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile yan yana 3 sezon oynayan Mesut Özil, 2012'de de La Liga zaferi kazandı. Özil'in bu süre zarfında en fazla asist yaptığı isim Ronaldo oldu. Özil, Ronaldo'ya tam 27 asist yaptı. Portekizli yıldız, tecrübeli futbolcunun ayrıldığı 2013 yılında, "Beni en iyi anlayan oyuncuydu. Tek başına maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Gittiği için hem kızgınım hem de üzgünüm" demişti.