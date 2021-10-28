FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Mesut Özil'in düşüşünün nedeni! Vitor Pereira... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de bu sezon en çok konuşulan isimlerden Mesut Özil, 3'lü sistemde aradığını bulamadı. İlk 11'de istikrar yakalayamayan Özil, herkesin beklediği performansını bir türlü sahaya yansıtamadı.
Fenerbahçe'de bu sezon en çok konuşulan isimlerden Mesut Özil, 3'lü sistemde aradığını bulamadı. İlk 11'de istikrar yakalayamayan Özil, herkesin beklediği performansını bir türlü sahaya yansıtamadı.
"10 NUMARA'DA BAŞARIYI YAKALADI"
Ancak ünlü yıldızın kariyerine bakıldığında her zaman gerçek yeri '10 numara' olarak forma giydiğinde başarıyı yakaladı. Özellikle Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal gibi üst seviye takımlarda hep bu rolde görev aldı.
ÜNLÜ HOCALARIN TERCİHİ
Jose Mourinho, Joachim Löw ve Arsene Wenger gibi ünlü hocalar da sistemlerinde Mesut Özil için hep özel bir yer ayırdı. Real Madrid'de La Liga şampiyonluğu kazanırken oyun kurucu bir 10 numara olan tecrübeli oyuncu, Cristiano Ronaldo ve Benzema'ya en çok asist yapan isimdi.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NIN LİDERİYDİ
Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanırken 10 numarada kullanıldı. Arsenal'de de Arsene Wenger ile takım liderliğini aldı, 10 numarada serbest görev tanındı.
GUARDIOLA: MESUT'A HAYRANIM
Dünya futbolunun en önemli orta sahalarından biri olarak kabul edilen Mesut Özil için birçok ünlü isimden övgüler gelmişti. Birçok başarılı teknik direktör Özil'e olan hayranlığını dile getirmişti. İşte o isimler:Pep Guardiola: Kalitesiyle ilgili şüphem yok. Ben Mesut'a hayranım.
"DÜNYANIN EN İYİ 10 NUMARASI"
Jose Mourinho: Herkes Mesut'un oyun tarzını Figo ve Zidane'a benzetiyor. Ancak onun kendine özgü bir tarzı var. Mesut Özil dünyanın en iyi 10 numarası. Nereden geldiğini asla unutmayan ve futbolun insana bahşettiği zevki hiçbir zaman aklından çıkarmayan bir star. Onu çok özlüyorum.
"MÜTHİŞ BİR TEKNİK KAPASİTEYE SAHİP"
Jurgen Klopp: Müthiş bir teknik kapasiteye sahip. Aynı zamanda hızlı ve gol yollarında çok etkili. Her takımda oynayabilecek bir oyun görüşüne sahip. Olması gereken tüm özelliklere sahip diyebilirim.
MESSI: FUTBOLU ÇOK HOŞUMA GİDİYOR
Lionel Messi: Almanlardan bir futbolcu seçmek zorunda kalırsam, bu Mesut Özil olur. Gerçekten çok kaliteli ve futbolu çok hoşuma gidiyor.
"ÖZİL'E UYGUN ORTAM HAZIRLANMALI"
Mesut Özil için en doğru formülü Arsene Wenger açıklamıştı. Arsenal'de Mesut Özil ile 2013-2018 arası 5 yıl çalışan Wenger, şu görüşü paylaşmıştı: "Mesut Özil, Zinedine Zidane'dan daha iyi top sürüyor. Teknikleri benzer. Yönetilmesi zor bir oyuncu değil. O yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu oyuncular hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir."
"WENGER'IN ADAMI"
Arsenal'e 2013 yılında 50 milyon euroya transfer olan Mesut Özil, Arsene Wenger ile hep iyi bir uyum yakaladı. Wenger de Özil'in istediği ve başarılı olabileceği tarzda bir ortam yarattı. Arsenal'de toplamda 77 asistle 'Bay Asist' lakabını da alan ünlü orta saha için Arsenal tribünlerinde 'Zidane'dan bile iyi, Wenger'in adamı' tezahüratı yapıldı.
RONALDO'YU COŞTURDU
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile yan yana 3 sezon oynayan Mesut Özil, 2012'de de La Liga zaferi kazandı. Özil'in bu süre zarfında en fazla asist yaptığı isim Ronaldo oldu. Özil, Ronaldo'ya tam 27 asist yaptı. Portekizli yıldız, tecrübeli futbolcunun ayrıldığı 2013 yılında, "Beni en iyi anlayan oyuncuydu. Tek başına maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Gittiği için hem kızgınım hem de üzgünüm" demişti.
DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZI OLMUŞTU
Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda 3.'lük ve 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk kazanan Mesut Özil kariyerinde adeta zirve yaptı. Bu başarıda teknik direktör Joachim Löw'ün Özil için belirlediği 10 numara rolü de etkili oldu. 2010 Dünya Kupası'nda 7 maçta 1 gol 3 asistle oynayan ünlü futbolcu, 2014'teki şampiyonlukta ise 1 gol 1 asistle oynadı. Özil bu dönemde Thomas Müller ve Klose gibi yıldızlarla yan yana oynadı.
ARTETA İLE OLMADI
2019 yılında Arsenal'de menajerlik görevine başlayan Mikel Arteta, Mesut Özil ile yapamadı. Kendi sistemini getiren ve 4-3-3'e yakın bir formasyan isteyen Arteta, Özil'in hem fiziksel olarak hem de oyun yapısı anlamında uymadığını dile getirip yolları ayırmayı uygun gördü. Hatta ünlü yıldız yaklaşık 1 sene kadro dışı kaldı. (Milliyet)