Samatta çıldırttı

Belçika basını, Fenerbahçe-Antwerp maçına geniş yer ayırırken, Samatta'nın gol atması öne çıkarıldı. Voetbal24, "Antwerp, Fenerbahçe deplasmanında puan almak zorundaydı. Bunu başardı" derken, "Fenerbahçe'den kiralanan Samatta, Türklere zarar verdi. Ancak o acıyı bastırdılar ve Valencia eşitliği sağladı. Fenerbahçe taraftarları Samatta'nın gol atmasıyla çıldırdı. Bu durum Türklerin çok fazla küfür etmesine ve Belçikalı taraftarların gülümsemesine sebep oldu" yorumunu yaptı. Pereira'nın daha sonra 4 oyuncu değiştirdiği belirtilerek, "Ama skorun değişmesi artık mümkün değildi. Antwerp gruptan çıkma hayalini sürdürdü" denildi.