Fenerbahçe Ruhan Arda Aksoy'la profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen Ruhan Arda Aksoy ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam edecek sözleşmenin imza törenine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar, idari menajer Kemal Aslan ve genç futbolcunun ailesi katıldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol Akademimizin başarılı oyuncularından Ruhan Arda Aksoy ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Ruhan Arda Aksoy'un imzasına Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Pirşen, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar, Futbol Akademimizin İdari Menajeri Kemal Aslan ve futbolcumuz Ruhan Arda Aksoy'un ebeveynleri katıldı.

2024-2025 sezonu sonuna dek kendisini renklerimize bağlayan imzayı atan genç futbolcumuzun başarılarının devamını diliyoruz.

RUHAN ARDA AKSOY KİMDİR?

Fenerbahçe'nin 2014-2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı Ruhan Arda Aksoy, sağ bek pozisyonunda görev yapıyor. 31 Mar 2003 doğumlu olan 18 yaşındaki futbolcu Kocaeli'de dünyaya geldi. Ruhan Arda Aksoy ayrıca sol bek ve sağ açık pozisyonlarında ad görev alabiliyor.