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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir yapılanma içine giren Fenerbahçe'de ara transfer döneminde yolların ayrılacağı isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertlilere transfer olduğu ilk sezonda performansıyla beğeni toplayan Dimitris Pelkas, yeni sezona istenen başlangıcı yapamadı. Portekizli çalıştırıcı, görev verdiği karşılaşmalarda yeterli katkıyı veremediğini düşündüğü 27 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardı. Kanarya, Dimitris Pelkas için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve beklenen bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 18:17
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, ilk sezonunda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi olmuş ve gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı! Bonservis bedeli...

Yeni sezon öncesi omzundan sakatlanan Pelkas, yaklaşık 1 ay takımından ayrı kalmış ancak iyileştikten sonra da aldığı şansları iyi değerlendirememişti. Son olarak Royal Antwerp maçında oyuna sonradan dahil olan Yunan yıldız, kötü performansı ve moralsiz tavırlarıyla dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı! Bonservis bedeli...

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'de tüm bu gelişmelerin ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düşen Dimitris Pelkas'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya, Pelkas için devre arasında ve sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı! Bonservis bedeli...

EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLENTİ
Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve Sarı-Lacivertlilere geldikten sonra piyasasını katbekat artıran Pelkas'tan bonservis geliri elde etmek istiyor. Kanarya; Bologna, Lyon, Rubin Kazan ve Mönchengladbach gibi takımların kıskacında olan Yunan futbolcu için en az 10 milyon euro talep ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Dimitris Pelkas, 8 gol 8 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki Pelkas'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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