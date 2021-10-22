FENERBAHÇE HABERLERİ: Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı! Bonservis bedeli...

EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLENTİ

Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve Sarı-Lacivertlilere geldikten sonra piyasasını katbekat artıran Pelkas'tan bonservis geliri elde etmek istiyor. Kanarya; Bologna, Lyon, Rubin Kazan ve Mönchengladbach gibi takımların kıskacında olan Yunan futbolcu için en az 10 milyon euro talep ediyor.