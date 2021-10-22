FENERBAHÇE HABERLERİ: Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, ilk sezonunda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi olmuş ve gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.
Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, ilk sezonunda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi olmuş ve gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.
Yeni sezon öncesi omzundan sakatlanan Pelkas, yaklaşık 1 ay takımından ayrı kalmış ancak iyileştikten sonra da aldığı şansları iyi değerlendirememişti. Son olarak Royal Antwerp maçında oyuna sonradan dahil olan Yunan yıldız, kötü performansı ve moralsiz tavırlarıyla dikkat çekmişti.
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'de tüm bu gelişmelerin ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düşen Dimitris Pelkas'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya, Pelkas için devre arasında ve sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLENTİ
Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve Sarı-Lacivertlilere geldikten sonra piyasasını katbekat artıran Pelkas'tan bonservis geliri elde etmek istiyor. Kanarya; Bologna, Lyon, Rubin Kazan ve Mönchengladbach gibi takımların kıskacında olan Yunan futbolcu için en az 10 milyon euro talep ediyor.
Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Dimitris Pelkas, 8 gol 8 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki Pelkas'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.