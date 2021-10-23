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Newcastle iddiası

Mesut Özil için Newcastle United iddiası ortaya atıldı. Antwerp maçında oyundan alındıktan sonra su şişelerini tekmeleyen yıldız oyuncunun, İngiliz ekibinin transfer listesine girdiği ileri sürüldü. Suudi sermayeli bir konsorsiyumun satın aldığı Newcastle'ın birçok ünlü yıldızın yanı sıra Özil'le de ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Newcastle iddiası
Mesut Özil için Newcastle United iddiası ortaya atıldı. Antwerp maçında oyundan alındıktan sonra su şişelerini tekmeleyen yıldız oyuncunun, İngiliz ekibinin transfer listesine girdiği ileri sürüldü. Suudi sermayeli bir konsorsiyumun satın aldığı Newcastle'ın birçok ünlü yıldızın yanı sıra Özil'le de ilgilendiği belirtildi.
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