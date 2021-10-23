Milli ara yaramıyor

Sarı-lacıvertlılere milli maç araları yaramıyor. Ligde ilk 3 maçını kazanan Kanarya, verilen ilk milli aranın ardından oynadığı 3 karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Sivasspor ile 1-1 berabere kalıp, Başakşehir'e 2-0 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nde de Frankfurt deplasmanından 1-1'le döndü. İkinci ara sonrası ise Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu, Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacıvertlılere milli maç araları yaramıyor. Ligde ilk 3 maçını kazanan Kanarya, verilen ilk milli aranın ardından oynadığı 3 karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Sivasspor ile 1-1 berabere kalıp, Başakşehir'e 2-0 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nde de Frankfurt deplasmanından 1-1'le döndü. İkinci ara sonrası ise Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu, Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.