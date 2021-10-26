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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni transferler kayıplarda! Serdar Dursun ve Berisha...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla forvet hattına transfer ettiği Serdar Dursun ile Mergim Berisha, sarı-lacivertli takımda şu ana kadar istenen performansı sergileyemedi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 13:18
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni transferler kayıplarda! Serdar Dursun ve Berisha...

Bu sezon öncesi Fenerbahçe'de beklentilerin en yüksek olduğu transferlerden biri golcüydü. Son ana kadar bu konuda bekleyen sarı-lacivertli yönetim, Serdar Dursun'un ardından Berisha'yı kadrosuna kattı.

Serdar Dursun, sakatlık nedeniyle sezonu geç açarken, Alman futbolcu ise forma giydiği maçlarda beklentilerin altında kaldı. Serdar, 5 maçta 1, Berisha ise 8 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki performansıyla takımın önemli silahlarından olan Valencia ise 13 karşılaşmada 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

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