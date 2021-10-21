THY Euroleague | Real Madrid - Fenerbahçe Beko CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Sezona kötü başlayan ancak son maçında Unics Kazan'ı tarihi bir farkla mağlup eden Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Ligi'nde de Anadolu Efes'i farklı mağlup etmişti.

Sarı lacivertliler, EuroLeague'de seri yakalamak için Real Madrid deplasmanına çıkıyor. Bu zorlu mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Skor sürekli güncellenecektir...

CANLI SKOR



1. çeyrek sonucu: Real Madrid 10-15 Fenerbahçe Beko

2. çeyrek sonucu: Real Madrid 35-41 Fenerbahçe Beko

3. çeyrek oynanıyor: Real Madrid 35-43 Fenerbahçe Beko

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REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı bugün saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.