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Fenerbahçe Royal Antwerp maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, VAR kararıyla penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ceza sahası içine girer girmez rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Rus hakem Sergey Ivankov penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 20:28 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 20:41
Fenerbahçe Royal Antwerp maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertliler mücadelenin 36. dakikasında penaltı kazandı. Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu VAR'dan inceleyen Rus hakem Sergey Ivanov beyaz noktayı gösterdi.

PENALTI KAÇTI!
Topun başına geçen Enner Valencia, penaltıdan yararlanamadı. Ekvadorlu futbolcunun panenka vuruşu direkten döndü.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon...

Görüntüler Exxen'den alınmıştır

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