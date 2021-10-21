Fenerbahçe Royal Antwerp maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertliler mücadelenin 36. dakikasında penaltı kazandı. Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu VAR'dan inceleyen Rus hakem Sergey Ivanov beyaz noktayı gösterdi.
PENALTI KAÇTI!
Topun başına geçen Enner Valencia, penaltıdan yararlanamadı. Ekvadorlu futbolcunun panenka vuruşu direkten döndü.
İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon...
Görüntüler Exxen'den alınmıştır