Erman Toroğlu'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mesut Özil yorumu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak liderliği rakibine kaptırdı. Mücadeleyi değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Mesut Özil'i ilk 11'de başlatan Vitor Pereira'yı eleştirdi. Toroğlu, "Al sana Mesut. Ben olsam Mesut'u oynatmazdım bugün. Bütün Trabzonspor ileri geri geliyor. Mesut ortada yok. Mücadelelerde hiç yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)