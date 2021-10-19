FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe - Antwerp maçı öncesi müjde! Radja Nainggolan...

UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında Fenerbahçe, 21 Ekim Perşembe akşam Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Belçika basınından yansıyan bilgilere göre, Antwerp'in 3 önemli oyuncusu sahada olamayacak.

NAINGGOLAN VE 2 İSİM DAHA

Aktarılan bilgilere göre Antwerp'in son olarak oynadığı Zulta Waregem maçında da sahada olamayan Radja Nainggolan'ın, Fenerbahçe maçında da forma giymesi beklenmiyor. Bununla beraber Aurelio Buta'nın kas sakatlığı ve Sam Vines de Fenerbahçe maçında sahada olamayacak.



