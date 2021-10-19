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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe - Antwerp maçı öncesi müjde! Radja Nainggolan...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü, Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Belçika basınına yansıyan haberlerde, Fenerbahçe adına sevindirici gelişmeler okuyuculara aktarıldı. Buna göre Antwerp'in güçlü silahlarından Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Sam Vines, sahada olamayacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 18:16
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe - Antwerp maçı öncesi müjde! Radja Nainggolan...

UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında Fenerbahçe, 21 Ekim Perşembe akşam Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Belçika basınından yansıyan bilgilere göre, Antwerp'in 3 önemli oyuncusu sahada olamayacak.

NAINGGOLAN VE 2 İSİM DAHA
Aktarılan bilgilere göre Antwerp'in son olarak oynadığı Zulta Waregem maçında da sahada olamayan Radja Nainggolan'ın, Fenerbahçe maçında da forma giymesi beklenmiyor. Bununla beraber Aurelio Buta'nın kas sakatlığı ve Sam Vines de Fenerbahçe maçında sahada olamayacak.

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