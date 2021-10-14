Aziz Yıldırım Bulvarı

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın adı Düzce Belediyesi tarafından ilçedeki bir bulvara verildi. Kendi adını taşıyan bulvarı gezen Aziz Yıldırım, "Düzce benim için özel bir şehir. Burada büyüdüm ve burada spora başladım. Ayrıca adımın bir bulvara verilmesi de beni ayrıca gururlandırdı." dedi.
Fenerbahçe'ninefsane başkanı Aziz Yıldırım'ın adı Düzce Belediyesi tarafından ilçedeki bir bulvara verildi. Kendi adını taşıyan bulvarı gezen Aziz Yıldırım, "Düzce benim için özel bir şehir. Burada büyüdüm ve burada spora başladım. Ayrıca adımın bir bulvara verilmesi de beni ayrıca gururlandırdı." dedi.