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Aziz Yıldırım Bulvarı

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın adı Düzce Belediyesi tarafından ilçedeki bir bulvara verildi. Kendi adını taşıyan bulvarı gezen Aziz Yıldırım, "Düzce benim için özel bir şehir. Burada büyüdüm ve burada spora başladım. Ayrıca adımın bir bulvara verilmesi de beni ayrıca gururlandırdı." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Aziz Yıldırım Bulvarı
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın adı Düzce Belediyesi tarafından ilçedeki bir bulvara verildi. Kendi adını taşıyan bulvarı gezen Aziz Yıldırım, "Düzce benim için özel bir şehir. Burada büyüdüm ve burada spora başladım. Ayrıca adımın bir bulvara verilmesi de beni ayrıca gururlandırdı." dedi.
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