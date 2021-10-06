FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Adnan Januzaj sürprizi! Galatasaray da devrede

Fenerbahçe'de transfer sona ermiyor. Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan ancak kanatlara istediği takviyeleri yapamayan Fenerbahçe, bir yıldız ismin daha peşine düştü. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol ayaklı sağ kanat Adnan Januzaj'ı istiyor.

OCAKTA YOĞUN MESAİ VAR Takvim'in haberine göre; birçok kulübün peşinde olduğu Kosova asıllı Belçikalı yıldızın için Sarı-Lacivertli kurmayların ocak ayı için menajeriden randevu aldığı öğrenildi. F.Bahçe fırsatı kaçırmak istemiyor.