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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Adnan Januzaj sürprizi! Galatasaray da devrede

Şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de, geride kalan 8 haftada topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda Fenerbahçe'de, gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. La Liga ekibi Real Sociedad'da forma giyen Kosova asıllı Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj'ın sarı-lacivertlilerin radarına girdiği öğrenildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği 26 yaşındaki yıldız isimle Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği öne sürülüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Adnan Januzaj sürprizi! Galatasaray da devrede

Fenerbahçe'de transfer sona ermiyor. Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan ancak kanatlara istediği takviyeleri yapamayan Fenerbahçe, bir yıldız ismin daha peşine düştü. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol ayaklı sağ kanat Adnan Januzaj'ı istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Adnan Januzaj sürprizi! Galatasaray da devrede

OCAKTA YOĞUN MESAİ VAR

Takvim'in haberine göre; birçok kulübün peşinde olduğu Kosova asıllı Belçikalı yıldızın için Sarı-Lacivertli kurmayların ocak ayı için menajeriden randevu aldığı öğrenildi. F.Bahçe fırsatı kaçırmak istemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Adnan Januzaj sürprizi! Galatasaray da devrede

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE

Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği yıldız ismi Galatasaray'ın da istediği gelen haberler arasında. Ancak Fenerbahçe'nin ilgisinin daha büyük olduğu da ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Adnan Januzaj sürprizi! Galatasaray da devrede

TOP TEKNİĞİ ÜST DÜZEYDE

26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Adnan Januzaj sağ ve sol kanatlarda oynayabiliyor. 13 kez Belçika Milli Takım forması da giyen Januzay kanat oyuncusunu olmasına karşın top tekniği üst düzeyde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Adnan Januzaj sürprizi! Galatasaray da devrede

SIRADAN BİR KANAT DEĞİL

Çabukluğu ve kolay adam eksiltme özelliği olan Adnan Januzaj bir kanat oyuncusu olmasına karşın yüksek top tekniğine sahip. Bu yüzden gerektiğinde 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Adnan Januzaj sürprizi! Galatasaray da devrede

13 kez Belçika Milli Takım formasını giyen Adnan Januzaj bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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