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Berke’ye teklif var

Fenerbahçe'den sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Barış Alıcı, Altınordu'da birlikte yetiştiği Berke Özer'e Avrupa'dan teklifler olduğunu söyledi. Berke ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirten Barış, "Westerlo'da inanılmaz 2 sene geçirdi. Şu anda Altay'la rekabette. İkisi de çok iyi kaleci. Berke'ye Avrupa'dan teklifler geldiğini de biliyorum. İnşallan hakkında hayırlısı olur" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Berke’ye teklif var
Fenerbahçe'den sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Barış Alıcı, Altınordu'da birlikte yetiştiği Berke Özer'e Avrupa'dan teklifler olduğunu söyledi. Berke ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirten Barış, "Westerlo'da inanılmaz 2 sene geçirdi. Şu anda Altay'la rekabette. İkisi de çok iyi kaleci. Berke'ye Avrupa'dan teklifler geldiğini de biliyorum. İnşallan hakkında hayırlısı olur" dedi.
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