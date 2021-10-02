Berke’ye teklif var

Fenerbahçe'den sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Barış Alıcı, Altınordu'da birlikte yetiştiği Berke Özer'e Avrupa'dan teklifler olduğunu söyledi. Berke ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirten Barış, "Westerlo'da inanılmaz 2 sene geçirdi. Şu anda Altay'la rekabette. İkisi de çok iyi kaleci. Berke'ye Avrupa'dan teklifler geldiğini de biliyorum. İnşallan hakkında hayırlısı olur" dedi.
Fenerbahçe'den sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Barış Alıcı, Altınordu'da birlikte yetiştiği Berke Özer'e Avrupa'dan teklifler olduğunu söyledi. Berke ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirten Barış, "Westerlo'da inanılmaz 2 sene geçirdi. Şu anda Altay'la rekabette. İkisi de çok iyi kaleci. Berke'ye Avrupa'dan teklifler geldiğini de biliyorum. İnşallan hakkında hayırlısı olur" dedi.