Haberler Fenerbahçe Valencia: Burada bitmeyecek

Valencia: Burada bitmeyecek

Enner Valencia sadece bir maç kaybettiklerini, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ekvadorlu yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üzgünüz ama bu burada bitmez. Sonuna kadar mücadele edeceğiz!” ifadelerini kullanırken, kendisini alkışlayan taraftarlara teşekkür etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Valencia: Burada bitmeyecek
Enner Valencia sadece bir maç kaybettiklerini, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ekvadorlu yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüz ama bu burada bitmez. Sonuna kadar mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullanırken, kendisini alkışlayan taraftarlara teşekkür etti.
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