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FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'dan oyuncularına motivasyon konuşması! İşte o sözler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a sahasında 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, oyunculara moral verdi lige konsantre olmalarını istedi. Olympiakos mağlubiyetini deplasmanda telafi edebileceklerini belirten Portekizli, "Şimdi lige odaklanın. Önce Kasımpaşa'yı yenmeliyiz" dedi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'dan oyuncularına motivasyon konuşması! İşte o sözler
Fenerbahçe'de Olympiakos yenilgisi 'şimdilik' rafa kaldırıldı. Teknik heyet, futbolculardan bu karşılaşmayı unutup ligde yarın Kasımpaşa ile oynayacakları maça konsantre olmalarını istedi. Morallerini bozmamaları gerektiğini söyleyen Vitor Pereira, "Olympiakos'la deplasmanda oynayacağımız maçta bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan gereken dersi elbette çıkaracağız. Ancak şimdi Kasımpaşa'yı düşünmeliyiz. Kazanıp ligde yolumuza kayıpsız devam etmemiz gerek" diye konuştu.

ZAJC VE BERISHA İLK 11'E

Savunmada yapılan bireysel hatalar ve top kayıpları ile hücumdaki üretkenlik sorununa ise antrenmanlarda çözüm aranacak. Öte yandan Pereira'nın yoğun maç takvimi nedeniyle Kasımpaşa karşısında yine kadroda revizyon yapması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş'ın yerine sakatlığı geçen Miha Zajc'ın ilk onbirde sahaya çıkma ihtimali yüksek. Mergim Berisha'nın da forvette şans bulması bekleniyor. Genç Muhammed Gümüşkaya'nın da duruma göre ilk onbirde yer alabileceği gelen haberler arasında.
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