FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'dan oyuncularına motivasyon konuşması! İşte o sözler

ZAJC VE BERISHA İLK 11'E
Savunmada yapılan bireysel hatalar ve top kayıpları ile hücumdaki üretkenlik sorununa ise antrenmanlarda çözüm aranacak. Öte yandan Pereira'nın yoğun maç takvimi nedeniyle Kasımpaşa karşısında yine kadroda revizyon yapması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş'ın yerine sakatlığı geçen Miha Zajc'ın ilk onbirde sahaya çıkma ihtimali yüksek. Mergim Berisha'nın da forvette şans bulması bekleniyor. Genç Muhammed Gümüşkaya'nın da duruma göre ilk onbirde yer alabileceği gelen haberler arasında.