Valbuena'ya alkışlı destek

Sarı-lacivertliler taraftarlar, Olympiakos karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda tribünlerin büyük kısmı dolarken taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibinde oynayan eski futbolcuları Mathieu Valbuena'yı tribünlere çağırarak alkışladı.
Sarı-lacivertliler taraftarlar, Olympiakos karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda tribünlerin büyük kısmı dolarken taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibinde oynayan eski futbolcuları Mathieu Valbuena'yı tribünlere çağırarak alkışladı.