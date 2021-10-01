Haberler Fenerbahçe Valbuena'ya alkışlı destek

Valbuena'ya alkışlı destek

Sarı-lacivertliler taraftarlar, Olympiakos karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda tribünlerin büyük kısmı dolarken taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibinde oynayan eski futbolcuları Mathieu Valbuena'yı tribünlere çağırarak alkışladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 06:50
Valbuena'ya alkışlı destek
Sarı-lacivertliler taraftarlar, Olympiakos karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda tribünlerin büyük kısmı dolarken taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibinde oynayan eski futbolcuları Mathieu Valbuena'yı tribünlere çağırarak alkışladı.
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