Zajc açıklaması

aFenerbahçe, Empoli'den transfer edilen Miha Zajc'ın 30 Eylül 2020'de İtalyan ekibine ödenmesi gereken 830 bin 929,50 euro'luk son transfer taksidinin yanlışlıkla Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini doğruladı.
Fenerbahçe, Empoli'den transfer edilen Miha Zajc'ın 30 Eylül 2020'de İtalyan ekibine ödenmesi gereken 830 bin 929,50 euro'luk son transfer taksidinin yanlışlıkla Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini doğruladı. Açıklamada, şirketten bu miktarın iadesi talebinde bulunulduğu, reddetmesi üzerine Hollanda'da açılan davanın kazanıldığı ve geri ödeme sürecinin başlatıldığı bildirildi.