Altay Bayındır: Gereken dersi aldım

Altay Bayındır, Olympiakos karşısına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Bz Fenerbahçe'yiz. Sahada galibiyet için elimizden geleni yapacağız" dedi. Sarı-lacivertli kaleci, Sivas maçında sebep olduğu penaltı konusunda ise, "Çalım atmak benim kararımdı. Dünya çapında birçok insanın da saçma sapan hataları olabiliyor. Kimse yaptığın kurtarışa bakmıyor, yediğin gole bakıyor. Hatanın güzel yanı ders çıkarmak. Biz de gereken dersi aldık. Bitmiş bir şey, arkada kaldı" yorumunu yaptı.